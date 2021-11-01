Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером воскресенья, 31 октября, в тоннеле Фишертон около Солсбери. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

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Столкнулись два поезда

Авария произошла в результате того, что один из поездов сошел с рельсов после наезда на неизвестный объект и перевернулся – это выбило всю сигнализацию в районе. Впоследствии из-за чрезвычайной ситуации в ДТП попал другой поезд.

Спасателям удалось эвакуировать из вагонов всех пассажиров. Однако 12 из них получили травмы. В то же время известно, что машинист второго поезда зажат в кабине, однако пока неизвестно, в каком состоянии он находится.

Обратите внимание! В районе инцидента может быть нарушено движение поездов.

В Англии столкнулись два поезда / Фото The Sun