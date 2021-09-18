Во Львове умерла внучка брата Ивана Франко Оксана

Во Львове умерла родственница Ивана Франко Оксана Франко. Она была профессором кафедры этнологии исторического факультета ЛНУ и имела степень докторши исторических наук.

Оксана Франко ушла из жизни в возрасте 82 года. Что стало причиной его смерти – пока неизвестно.

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Искренние соболезнования семье Франко и всей университетской общественности. Пусть Оксана Франко останется в памяти каждого, кто ее знал, всегда улыбчивой и приветливой. Своими трудами она обогатила нашу науку, львовский научный круг. Вечная память,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно об Оксане Франко

Оксана Франко около 30 лет проработала в ЛНУ имени Ивана Франко. Была профессором кафедры этнологии исторического факультета, докторшей исторических наук, членом Научного общества имени Шевченко.

Оксана Франко – родственница писателя Ивана Франко, внучка его родного брата Онуфрия Франко. В 1992 году она организовала Музей Ивана Франко в Калуше. Для этого она отдала свой наследственный дом.

Оксана Франко является автором и составителем более 200 научных, методических и научно-популярных работ, разделов в вузовских учебниках по этнологии, энциклопедических изданиях. Ученая имеет правительственные награды и является почетным гражданином города Калуша.

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