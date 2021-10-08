Во Львове умерла заместитель председателя "Союза украинок" Ростислава Федак
Источник:Львовский горсовет
Ушла из жизни заместитель председателя и почетный член всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ростислава Федак. Ее не стало на 88 году жизни.
Ростислава Федак была директором и основательницей первого в Украине Музея истории украинского женского движения. Община Львова выражает соболезнования родным и близким умершей.
К теме Во Львове преждевременно умер 31-летний капитан полиции Владимир Федоришин
Умерла почетный член "Союза украинок" Ростислава Федак
В возрасте 88 лет скончалась заместитель председателя и почетный член всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ростислава Федак.
Госпожа Ростислава была невероятной женщиной, которая вела за собой тысячи других женщин. Добрая, светлая, идейная, профессиональная. Вечная память,
– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей фейсбук-странице заметил, что идея музея, о котором мечтала Ростислава Федак, обязательно будет продолжена.
"Очень печальная новость ... умерла госпожа Ростислава Федак. Идейница и руководитель "Союза украинок" и просто замечательный человек. Вечная память", – добавил Москаленко.
Ростислава Федак умерла в возрасте 88 лет / Фото Андрея Москаленко
Заметьте В шахте на Львовщине погиб горняк
Краткая биография Ростиславы Федак
- Ростислава Федак родилась 4 июня 1933 года в городе Болехове на Ивано-Франковщине.
- Она была руководительницей авторской программы "Школа благородных украинок" и почетной председательницей конкурсной комиссии Международного конкурса ученической и студенческой молодежи "Мой родной край".
- Федак стояла у истоков первого в Украине Музея истории украинского женского движения. Его открыли 14 октября 2017 года к 100-летию "Союза украинок".
- Кроме этого, она несколько лет была главой секретариата "Союза украинок".
- В 2018 году Садовый наградил Федак отличием имени Елены Степановны за вклад в возрождение национальных святынь и обычаев, развитие творческого потенциала молодежи.