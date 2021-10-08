Во Львове умерла заместитель председателя "Союза украинок" Ростислава Федак

Ушла из жизни заместитель председателя и почетный член всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ростислава Федак. Ее не стало на 88 году жизни.

Ростислава Федак была директором и основательницей первого в Украине Музея истории украинского женского движения. Община Львова выражает соболезнования родным и близким умершей.

К теме Во Львове преждевременно умер 31-летний капитан полиции Владимир Федоришин

Умерла почетный член "Союза украинок" Ростислава Федак

В возрасте 88 лет скончалась заместитель председателя и почетный член всеукраинской общественной организации "Союз украинок" Ростислава Федак.

Госпожа Ростислава была невероятной женщиной, которая вела за собой тысячи других женщин. Добрая, светлая, идейная, профессиональная. Вечная память,

– отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей фейсбук-странице заметил, что идея музея, о котором мечтала Ростислава Федак, обязательно будет продолжена.

"Очень печальная новость ... умерла госпожа Ростислава Федак. Идейница и руководитель "Союза украинок" и просто замечательный человек. Вечная память", – добавил Москаленко.



Ростислава Федак умерла в возрасте 88 лет / Фото Андрея Москаленко

Заметьте В шахте на Львовщине погиб горняк

Краткая биография Ростиславы Федак