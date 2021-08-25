Во Львове вместо детского центра откроют самый большой в городе алкомаркет

На улице Стрыйской во Львове вместо "Детской планеты" появится большой алкомаркет и магазин морепродуктов. Также там обустроят винный бар, где будут проводить различные дегустации и другие события.

Работы планируют завершить в октябре. Оба заведения открывают киевские бизнесмены.

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Во Львове появится большой алкомаркет

В доме №202 на улице Стрыйской вскоре откроют алкомаркет BadBoy и магазин с морепродуктами Egersund Seafood. В этом стеклянном здании много лет работал детский развлекательный центр "Детская планета". Сейчас там идет ремонт. Новые заведения планируют открыть в октябре.

Представитель BadBoy Дмитрий Сергиени рассказал, что в магазине BadBoy будут продавать вино, пиво и крепкий алкоголь. Кроме этого, там обустроят винный бар, где будут проводить дегустации и другие мероприятия. По его словам, это будет самый большой алкомаркет во Львове.

По информации сайта BadBoy, Львов станет вторым городом, где откроется магазин сети. Ее владельцем является киевский бизнесмен Владимир Шаповалов. Также ему принадлежит известная сеть алкомаркетов GoodWine.

Алкомаркет будет делить помещение с еще одним арендатором – норвежским магазином морепродуктов Egersund Seafood. В Киеве уже работают 4 таких магазина. Владельцем сети в Украине является киевлянин Павел Соловьев.

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Коротко о доме №202 на Стрыйской