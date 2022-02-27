Во Львове на вокзале тысячи людей ждут поезда в Польшу
27 февраля 2022 , 03:47Читати новину українською
Источник:Суспільне
Во Львове в ночь на 27 февраля на вокзале тысячи человек ждут поезд, который курсирует в Польшу. Польская железная дорога разрешила украинцам безвозмездный проезд.
Вещи, которые не помещаются в вагоны, люди оставляют прямо на платформе. Ожидание длится очень долго: некоторые пропустили уже три поезда.
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Люди ждут поезда в Польшу / Суспільне
Тысячи людей ждут поезда в Польшу: смотрите видео
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