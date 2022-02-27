Пресс-служба сообщила, что Укрзализныця будет работать и дальше. Все защищают страну и тех, кого любят.

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Пассажиров просят уважать:

машинистов, которые осуществляют по 6 рейсов без пересменки;

начальников поездов, которые за один рейс вывозят по 7 тысяч человек;

проводников, которые за время путешествия становятся психологами, врачами и советчиками.

Лучшее проявление уважения – не создавать излишнее давление на поездные бригады, не позволять мародерство в вагонах и поддерживать друг друга. Даже если нас 7 000 в поезде. Потому что едем в одном направлении,

– говорится в сообщении.

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