Пресслужба повідомила, що Укрзалізниця працюватиме й надалі. Усі захищають країну та тих, кого люблять.

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Пасажирів просять поважати:

машиністів, які здійснюють по 6 рейсів без перезмінки;

начальників потягів, які за один рейс вивозять по 7 тисяч людей;

провідників, які за час подорожі стають психологами, лікарями та порадниками.

Найкращий прояв поваги – не створювати зайвий тиск на поїзні бригади, не дозволяти мародерства у вагонах і підтримувати один одного. Навіть якщо нас 7000 у поїзді. Бо ж їдемо в одному напрямку,

– мовиться у повідомленні.

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