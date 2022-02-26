Российские оккупанты продолжают обстрелы и наступление на территорию Украины. Атаки врага благодаря ВСУ успехом не завершаются, противник терпит большие потери людей, техники и имеет проблемы со снабжением.
Кстати Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ
Уничтожение железнодорожного сообщения с Россией
У РЖД была цель доставить технику и людей на территорию Украины. Россияне хотели воплотить это под видом гуманитарных целей.
Чтобы предотвратить эти действия оккупанта, ВСУ уничтожили железнодорожные узлы, связывающие украинские железные дороги с железными дорогами врага.
Россияне хотели возобновить связь с центральным штабом Укрзализныци, но украинские диспетчеры ответили им ярким отказом:
Русский поезд, иди на х*й!
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