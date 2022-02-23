Во Львове возобновили ремонт на улице Шевченко: транспорт курсирует по измененным маршрутам
Источник:Львовский горсовет
На улице Шевченко возобновили третий этап реконструкции дороги. На время проведения ремонта городские автобусы №17 и №61 будут ездить по измененным маршрутам.
Реконструкцию выполняет подрядная организация "Онур". Учитывая погодные условия, там в основном проводят земляные работы. До конца года ремонт улицы, на участке от Железнодорожной до Ярослава Мудрого, будет завершен.
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На улице Шевченко возобновили реконструкцию
Во Львовавтодоре рассказали, что на улице Шевченко еще должны отремонтировать участок от улицы Железнодорожной до Яцкова. Поэтому в конце января возобновили работы.
Сейчас на улице Шевченко проводят:
- промывку и гидравлические испытания водопроводной сети на участке от улицы Ерошенко до Яцкова;
- переурезание водопроводной сети;
- устройство дождеприемных колодцев и дорожного корыта под устройство проезжей части и трамвайного пути;
- устройство колодцев и футляров для слаботочных сетей;
- замощение трамвайного пути мозаикой.
На время ремонтных работ по улице Шевченко городские автобусы №17 и №61 курсируют по измененному маршруту. Во Львовавтодоре отметили, что незавершенными остаются реконструкции улиц Орлика и Бандеры. Когда погода улучшится, там продолжат полномасштабный ремонт.
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Коротко о ремонте на улице Шевченко
- Третий этап реконструкции улицы Шевченко начался 1 июня 2021 года. Стоимость ремонта составляет 186,6 миллионов гривен.
- Основная сложность работ заключается в скальной породе грунта, которая залегает в направлении прокладки коллекторов.
- Протяженность всего участка, который необходимо отремонтировать – 1,4 километра. Ее разделили на 4 отрезка. Первый – от улицы Железнодорожной до Ерошенко, второй – от Ерошенко до Яцкова, третий – от Яцкова до Бортнянского и четвертый – от Бортнянского до Ярослава Мудрого.
- По проекту там должны полностью разобрать дорогу, трамвайные пути и тротуары и срезать деревья, которые попадают в пределы выполнения работ.
- Также на улице должны провести реконструкцию всех инженерных сетей.
- После этого на Шевченко обустроят новую проезжую часть, трамвайные пути, велосипедные полосы, карманы для скорой, аварийных служб и временной стоянки машин жильцов домов.
- На улице появятся инклюзивные тротуары и пешеходные зоны.