Во Львове возобновили ремонт на улице Шевченко: транспорт курсирует по измененным маршрутам

На улице Шевченко возобновили третий этап реконструкции дороги. На время проведения ремонта городские автобусы №17 и №61 будут ездить по измененным маршрутам.

Реконструкцию выполняет подрядная организация "Онур". Учитывая погодные условия, там в основном проводят земляные работы. До конца года ремонт улицы, на участке от Железнодорожной до Ярослава Мудрого, будет завершен.

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На улице Шевченко возобновили реконструкцию

Во Львовавтодоре рассказали, что на улице Шевченко еще должны отремонтировать участок от улицы Железнодорожной до Яцкова. Поэтому в конце января возобновили работы.

Сейчас на улице Шевченко проводят:

промывку и гидравлические испытания водопроводной сети на участке от улицы Ерошенко до Яцкова;

переурезание водопроводной сети;

устройство дождеприемных колодцев и дорожного корыта под устройство проезжей части и трамвайного пути;

устройство колодцев и футляров для слаботочных сетей;

замощение трамвайного пути мозаикой.

На время ремонтных работ по улице Шевченко городские автобусы №17 и №61 курсируют по измененному маршруту. Во Львовавтодоре отметили, что незавершенными остаются реконструкции улиц Орлика и Бандеры. Когда погода улучшится, там продолжат полномасштабный ремонт.

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Коротко о ремонте на улице Шевченко