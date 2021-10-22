Во Львове во время урагана обрушилась стена исторического дома: фото с места происшествия

Во Львове 21 октября обрушилась стена дома на улице Олены Степанивны. Его уже обследовали и готовят обращение в городскую комиссию ТЭБ и ЧС для выделения денег на ликвидацию повреждения.

Инцидент произошел примерно в 14:00. Стена упала на тротуар и крышу соседнего здания.

К теме Сорвало крыши и снесло деревья: последствия урагана во Львове

Во Львове рухнула стена дома

Депутат Львовского горсовета Владимир Лесик рассказал, что 21 октября примерно в 14:00 обвалилась стена жилого 3-этажного дома №32 на улице Олены Степанивны.

Стена упала на тротуар, пробила крышу помещения столовой-кафе "Концерна "Электрон" и повредила оборудование. К счастью, никто из жителей, прохожих и посетителей кафе не пострадал, несмотря на то, что событие произошло во время, когда по тротуару проходят многие люди в/из столовой,

– заметил Лесик.

Он добавил, что, по словам жителей дома, они ранее жаловались на протекание крыши, аварийность стены и кровельных конструкций.

"Теперь в срочном порядке придется отремонтировать повреждения, чтобы люди могли спокойно жить, и возместить убытки, что значительно дороже для городского бюджета", – подытожил депутат.

Во Львове обрушилась стена дома / Фото Владимира Лесика и ЛГС

Заметьте В центре Львова в результате пожара погиб пожилой мужчина: жуткое видео

Вскоре повреждения ликвидируют

Во Львовской мэрии рассказали, что дом уже обследовали. По словам заместителя главы Зализычной РА Игоря Герыча, боковая стена чердака обвалилась в результате сильного ветра. Здание возвели в 1905 году.

"К счастью, никто из жителей или прохожих не пострадал. Частично упавшая стена повредила помещения, которые рядом", – добавил Герыч.

По его словам на месте инцидента провели комиссионное обследование дома с участием представителей управления чрезвычайных ситуаций. Сейчас готовят обращение в городскую комиссию ТЭБ и ЧС для выделения денег, чтобы немедленно начать работы по ликвидации последствий обвала.