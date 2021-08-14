Овациями и цветами: как во Львове встречали серебряную призерку Олимпиады Елену Старикову

14 августа 2021 , 20:37
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Источник:

ZAXID.NET

В родной Львов вернулась серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова. Велогонщица получила заключительную медаль общего зачета среди украинских спортсменов.

Елену Старикову во Львовском аэропорту имени Даниила Галицкого встречали родные, коллеги и друзья. Встретить чемпионку пришел и мэр Андрей Садовый вместе с семьей.

ВажноНаверное, патриотка, – Старикова перед Олимпиадой отказалась выступать за Азербайджан

"Не ожидала, что будет так много людей"

Серебряная чемпионка Олимпиады-2020 признается, что не ожидала такого количества людей в аэропорту. Она застенчиво отметила, что еще не привыкла к такому вниманию.

Относительно победе, то рассказывает – сначала расстроилась, ведь не показала лучший результат.

Я волновалась каждый день, ведь хотела показать свой лучший результат. Но когда у меня в финале не получилось, я сначала расстроилась. Но потом вечером я осознала, что есть медаль и это хорошо,
– рассказала Старикова.

Елена Старикова в спринте уступила лишь рекордсменке мира в этой дисциплине из Канады Кесли Митчелл.

Как встречали Елену Старикову / Фото ZAXID.NET

Победа Елены Стариковой на Олимпиаде-2020

  • 25-летняя львовянка 8 августа принесла Украине шестое "серебро" и суммарно 19-ю награду для страны.
  • Старикова призналась, что ей поступало предложение от Федерации велоспорта Азербайджана представлять это государство. Однако она решительно отказалась.
  • Кроме медали в спринте Елена остановилась в шаге от награды в кейрине – 4 место. Украинка показала удивительную форму в Токио, оставив за спиной Олимпийских призерок.
  • Старикова в интервью заговорила, что фанаты смогут увидеть ее на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда она поедет исключительно за "золотом".
Автор: Вероніка Климська