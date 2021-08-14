Овациями и цветами: как во Львове встречали серебряную призерку Олимпиады Елену Старикову

В родной Львов вернулась серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова. Велогонщица получила заключительную медаль общего зачета среди украинских спортсменов.

Елену Старикову во Львовском аэропорту имени Даниила Галицкого встречали родные, коллеги и друзья. Встретить чемпионку пришел и мэр Андрей Садовый вместе с семьей.

ВажноНаверное, патриотка, – Старикова перед Олимпиадой отказалась выступать за Азербайджан

"Не ожидала, что будет так много людей"

Серебряная чемпионка Олимпиады-2020 признается, что не ожидала такого количества людей в аэропорту. Она застенчиво отметила, что еще не привыкла к такому вниманию.

Относительно победе, то рассказывает – сначала расстроилась, ведь не показала лучший результат.

Я волновалась каждый день, ведь хотела показать свой лучший результат. Но когда у меня в финале не получилось, я сначала расстроилась. Но потом вечером я осознала, что есть медаль и это хорошо,

– рассказала Старикова.

Елена Старикова в спринте уступила лишь рекордсменке мира в этой дисциплине из Канады Кесли Митчелл.

Как встречали Елену Старикову / Фото ZAXID.NET

Победа Елены Стариковой на Олимпиаде-2020