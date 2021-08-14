Олену Старікову у Львівському аеропорту імені Данила Галицького зустрічали рідні, колеги та друзі. Зустріти чемпіонку прийшов і мер Андрій Садовий разом з родиною.
Важливо Напевно, патріотка, – Старікова перед Олімпіадою відмовилася виступати за Азербайджан
"Не очікувала, що буде так багато людей"
Срібна чемпіонка Олімпіади-2020 зізнається, що не чекала такої кількості людей в аеропорту. Вона сором'язливо зазначила, що ще не звикла до такої уваги.
Щодо перемоги, то розповідає – спершу засмутилася, адже не показала найкращий результат.
Я хвилювалася кожного дня, адже хотіла показати свій кращий результат. Але коли в мене у фіналі не вийшло, я спочатку засмутилася. Але потім ввечері я усвідомила, що є медаль і це добре,
– розповіла Старікова.
Олена Старікова у спринті поступилась лише рекордсменці світу у цій дисципліні з Канади Кеслі Мітчелл.
Як зустрічали Олену Старікову / Фото ZAXID.NET
Перемога Олени Старікової на Олімпіаді-2020
- 25-річна львів'янка 8 серпня принесла Україні шосте "срібло" та сумарно 19-ту нагороду для країни.
- Старікова зізналась, що їй надходила пропозиція від Федерації велоспорту Азербайджану представляти цю державу. Однак вона рішуче відмовилася.
- Крім медалі у спринті Олена зупинилась за крок від нагороди у кейріні – 4 місце. Українка показала дивовижну форму у Токіо, залишивши за спиною олімпійських призерок.
- Старікова у інтерв'ю заговорила, що фанати зможуть побачити її на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, куди вона поїде виключно за "золотом".