Олену Старікову у Львівському аеропорту імені Данила Галицького зустрічали рідні, колеги та друзі. Зустріти чемпіонку прийшов і мер Андрій Садовий разом з родиною.

Важливо Напевно, патріотка, – Старікова перед Олімпіадою відмовилася виступати за Азербайджан

"Не очікувала, що буде так багато людей"

Срібна чемпіонка Олімпіади-2020 зізнається, що не чекала такої кількості людей в аеропорту. Вона сором'язливо зазначила, що ще не звикла до такої уваги.

Щодо перемоги, то розповідає – спершу засмутилася, адже не показала найкращий результат.

Я хвилювалася кожного дня, адже хотіла показати свій кращий результат. Але коли в мене у фіналі не вийшло, я спочатку засмутилася. Але потім ввечері я усвідомила, що є медаль і це добре,

– розповіла Старікова.

Олена Старікова у спринті поступилась лише рекордсменці світу у цій дисципліні з Канади Кеслі Мітчелл.

Як зустрічали Олену Старікову / Фото ZAXID.NET

Перемога Олени Старікової на Олімпіаді-2020