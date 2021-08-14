Елену Старикову во Львовском аэропорту имени Даниила Галицкого встречали родные, коллеги и друзья. Встретить чемпионку пришел и мэр Андрей Садовый вместе с семьей.
ВажноНаверное, патриотка, – Старикова перед Олимпиадой отказалась выступать за Азербайджан
"Не ожидала, что будет так много людей"
Серебряная чемпионка Олимпиады-2020 признается, что не ожидала такого количества людей в аэропорту. Она застенчиво отметила, что еще не привыкла к такому вниманию.
Относительно победе, то рассказывает – сначала расстроилась, ведь не показала лучший результат.
Я волновалась каждый день, ведь хотела показать свой лучший результат. Но когда у меня в финале не получилось, я сначала расстроилась. Но потом вечером я осознала, что есть медаль и это хорошо,
– рассказала Старикова.
Елена Старикова в спринте уступила лишь рекордсменке мира в этой дисциплине из Канады Кесли Митчелл.
Как встречали Елену Старикову / Фото ZAXID.NET
Победа Елены Стариковой на Олимпиаде-2020
- 25-летняя львовянка 8 августа принесла Украине шестое "серебро" и суммарно 19-ю награду для страны.
- Старикова призналась, что ей поступало предложение от Федерации велоспорта Азербайджана представлять это государство. Однако она решительно отказалась.
- Кроме медали в спринте Елена остановилась в шаге от награды в кейрине – 4 место. Украинка показала удивительную форму в Токио, оставив за спиной Олимпийских призерок.
- Старикова в интервью заговорила, что фанаты смогут увидеть ее на Олимпийских играх-2024 в Париже, куда она поедет исключительно за "золотом".