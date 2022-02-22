Во Львове взвился крымскотатарский флаг: волшебное фото

Возле здания Львовского облсовета 22 февраля подняли крымскотатарский флаг. Мероприятие провели по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Возле ЛОС также взвился государственный флаг Украины. Чиновники призвали всех объединяться для активного сопротивления оккупантам.

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Во Львове подняли крымскотатарский флаг

Возле Львовского облсовета 22 февраля подняли крымскотатарский и украинский флаги. Глава ЛОС Ирина Гримак отметила, что они должны быть для всего мира символом борьбы с оккупацией Украины и гибридной войной.

Совместно с представителями крымскотатарского народа призываем украинцев готовиться к активному сопротивлению. Сегодня, как никогда, необходимо сплотиться и приложить максимальные усилия в борьбе против общего агрессора,

– заметила Гримак.

Глава крымскотатарского культурного центра "Крымский дом во Львове" Халил Халилов рассказал, что 22 – 24 февраля во Львове будут проводить Дни Крыма. Их организовали по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Проводя такие мероприятия, как Дни Крыма во Львове, мы понимаем символичность времени. Уверен, что в будущем мы организуем братские дни Львова в Крыму", – добавил Халилов.

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя отмечают ежегодно 26 февраля. Его назначили в 2020 году, чтобы почтить мужество и героизм украинцев, которые проживают на временно оккупированной территории и отстаивают территориальную целостность страны.



Возле ЛОС взвился крымскотатарский флаг / Фото ЛОС

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