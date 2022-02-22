У Львові замайорів кримськотатарський прапор: чарівне фото

Біля ЛОР також замайорів державний прапор України. Посадовці закликали усіх гуртуватися для активного спротиву окупантам.

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У Львові підняли кримськотатарський прапор

Біля Львівської облради 22 лютого підняли кримськотатарський та український стяги. Голова ЛОР Ірина Гримак зауважила, що вони повинні бути для всього світу символом боротьби з окупацією України та гібридною війною.

Спільно з представниками кримськотатарського народу закликаємо українців готуватися до активного спротиву. Сьогодні, як ніколи, маємо згуртуватися і докласти максимальні зусилля у боротьбі проти спільного агресора,

– зауважила Гримак.

Голова кримськотатарського культурного центру "Кримський дім у Львові" Халіл Халілов розповів, що 22 – 24 лютого у Львові проводитимуть Дні Криму. Їх організували з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Проводячи такі заходи, як Дні Криму у Львові, ми розуміємо символічність часу. Упевнений, що в майбутньому ми організуємо братерські дні Львова в Криму", – додав Халілов.

Цікаво! День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відзначають щороку 26 лютого. Його призначили у 2020 році, щоб вшанувати мужність та героїзм українців, які проживають на тимчасово окупованій території та відстоюють територіальну цілісність країни.



Біля ЛОР замайорів кримськотатарський стяг / Фото ЛОР

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