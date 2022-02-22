У Львові замайорів кримськотатарський прапор: чарівне фото

Біля ЛОР також замайорів державний прапор України. Посадовці закликали усіх гуртуватися для активного спротиву окупантам.
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У Львові підняли кримськотатарський прапор
Біля Львівської облради 22 лютого підняли кримськотатарський та український стяги. Голова ЛОР Ірина Гримак зауважила, що вони повинні бути для всього світу символом боротьби з окупацією України та гібридною війною.
Спільно з представниками кримськотатарського народу закликаємо українців готуватися до активного спротиву. Сьогодні, як ніколи, маємо згуртуватися і докласти максимальні зусилля у боротьбі проти спільного агресора,
– зауважила Гримак.
Голова кримськотатарського культурного центру "Кримський дім у Львові" Халіл Халілов розповів, що 22 – 24 лютого у Львові проводитимуть Дні Криму. Їх організували з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
"Проводячи такі заходи, як Дні Криму у Львові, ми розуміємо символічність часу. Упевнений, що в майбутньому ми організуємо братерські дні Львова в Криму", – додав Халілов.
Біля ЛОР замайорів кримськотатарський стяг / Фото ЛОР
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