Во Львове за похищение 9-месячной девочки будут судить тернополянина

Во Львове 23 октября похитили 9-месячную девочку. Правоохранители нашли злоумышленника аж на Хмельнитчине. Вскоре его будут судить.

Мужчина похитил дочь своей бывшей сожительницы. Ему грозит тюрьма.

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Злоумышленник похитил 9-месячную девочку

Правоохранителям 23 октября позвонила 34-летняя львовянка. Женщина рассказала, что ее 9-месячную дочь похитили. Позже правоохранители установили, что к преступлению причастен 31-летний житель Тернопольщины, бывший сожитель заявительницы.

К розыску ребенка привлекли оперативников-криминалистов, сотрудников ювенальной превенции полиции Львовщины и правоохранителей Тернопольщины и Хмельницкой области. На следующий день, 25 октября, полицейские установили место пребывания ребенка и его похитителя. Злоумышленника задержали в селе Смотрич Хмельницкой области. К счастью, девочка была цела и невредима.



У львовянки похитили ее 9-месячную дочь / Фото полиции Львовщины

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Вскоре суд накажет похитителя

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное лишение свободы или похищение человека". Злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители уже завершили проводить расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и изберет подозреваемому наказание.



К преступлению был причастен экс-сожитель женщины / Фото полиции Львовщины



Девочку и похитителя нашли на следующий день / Фото полиции Львовщины



Вскоре злоумышленника накажет суд / Фото полиции Львовщины