Во Львове заминировали сразу 7 торговых центров: видео с места происшествия

10 ноября 2021 , 17:54
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Источник:

полиция Львовщины

Аноним 10 ноября сообщил о заминировании сразу 7 торговых центров во Львове. Правоохранители пытаются найти там взрывчатку.

Сообщения поступили примерно в 15:30. Полиция устанавливает личность анонима.

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Во Львове сообщили о заминировании 7 торговых центров

Приблизительно в 15:30 правоохранителям поступило анонимное сообщение о заминировании 7 заведений во Львове:

  • ТРЦ King Cross Leopolis;
  • ТРЦ Victoria Gardens;
  • ТРЦ Forum Lviv;
  • ТК "Спартак";
  • ТЦ "Сундук";
  • ТЦ "Вернисаж";
  • ТЦ "Роксолана".

Сейчас в местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители обследуют помещения торговых центров и близлежащие территории. Также они эвакуируют посетителей и персонал.

Обратите внимание! В Украине усилили ответственность за фейковые заминирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Смотрите видео, как в Victoria Gardens ищут взрывчатку:

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Эвакуация посетителей в ТЦ "Спартак": видео

 

Автор: Ольга Котів