Во Львове заминировали сразу 7 торговых центров: видео с места происшествия
Источник:полиция Львовщины
Аноним 10 ноября сообщил о заминировании сразу 7 торговых центров во Львове. Правоохранители пытаются найти там взрывчатку.
Сообщения поступили примерно в 15:30. Полиция устанавливает личность анонима.
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Во Львове сообщили о заминировании 7 торговых центров
Приблизительно в 15:30 правоохранителям поступило анонимное сообщение о заминировании 7 заведений во Львове:
- ТРЦ King Cross Leopolis;
- ТРЦ Victoria Gardens;
- ТРЦ Forum Lviv;
- ТК "Спартак";
- ТЦ "Сундук";
- ТЦ "Вернисаж";
- ТЦ "Роксолана".
Сейчас в местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Правоохранители обследуют помещения торговых центров и близлежащие территории. Также они эвакуируют посетителей и персонал.Обратите внимание! В Украине усилили ответственность за фейковые заминирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.
Смотрите видео, как в Victoria Gardens ищут взрывчатку:
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