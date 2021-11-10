Во Львове заминировали сразу 7 торговых центров: видео с места происшествия

Аноним 10 ноября сообщил о заминировании сразу 7 торговых центров во Львове. Правоохранители пытаются найти там взрывчатку.

Сообщения поступили примерно в 15:30. Полиция устанавливает личность анонима.

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Во Львове сообщили о заминировании 7 торговых центров

Приблизительно в 15:30 правоохранителям поступило анонимное сообщение о заминировании 7 заведений во Львове:

ТРЦ King Cross Leopolis;

ТРЦ Victoria Gardens;

ТРЦ Forum Lviv;

ТК "Спартак";

ТЦ "Сундук";

ТЦ "Вернисаж";

ТЦ "Роксолана".

Сейчас в местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители обследуют помещения торговых центров и близлежащие территории. Также они эвакуируют посетителей и персонал.

В Украине усилили ответственность за фейковые заминирования . Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Смотрите видео, как в Victoria Gardens ищут взрывчатку:

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Эвакуация посетителей в ТЦ "Спартак": видео