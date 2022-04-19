Во Львове завершают отопительный сезон

Завтра, 20 апреля, во Львове завершится отопительный сезон.

Такую информацию сообщили на сайте Львовского городского совета. В частности, там отметили, что такие учреждения, как больницы, поликлиники, школы, оранжереи и другие, при необходимости могут и в дальнейшем получать тепло (их руководители должны написать письма в теплоснабжающие предприятия).

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Напомним, что во Львове планировали выключить централизованное отопление еще 13 апреля, но из-за резкого похолодания отопительный сезон продлили.

По словам заместителя городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, завершение отопительного сезона поможет избежать перегрева львовян и значительно сэкономит им средства.

"Если же будут учреждения, которым необходимо получать тепло, а речь идет об медучреждениях, оранжереях, учреждениях, где живут вынужденно перемещенные украинцы, то они могут отправить письмо-обращение в "Львовтеплоэнерго" или в "Зализнычнетеплоэнерго" и тепло им будут подавать. Горячее водоснабжение будем подавать всем потребителям", – сообщила она.

Синоптики обещают повышение температурного столбика с 21 апреля и далее.

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