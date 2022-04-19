Таку інформацію повідомили на сайті Львівської міської ради. Зокрема, там зазначили, що такі установи, як лікарні, поліклініки, школи, оранжереї та інші при потребі можуть і надалі отримувати тепло (їхні керівники мають написати листи до теплопостачальних підприємств).

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Нагадаємо, що у Львові планували вимкнути централізоване опалення ще 13 квітня, але через різке похолодання опалювальний сезон продовжили.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, завершення опалювального сезону допоможе уникнути перегріву львів'ян та значно зекономить їм кошти.

"Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, то вони можуть надіслати лист-звернення до "Львівтеплоенерго" чи у "Залізничнетеплоенерго" і тепло їм подаватимуть. Гаряче водопостачання будемо подавати до всіх споживачів", – повідомила вона.

Синоптики обіцяють зростання температурного стовпчика з 21 квітня і далі.

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