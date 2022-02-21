Во Львове зажгли десятки лучей в память о Героях Небесной Сотни: красноречивые фото
Источник:Львовский горсовет
Во Львове 20 февраля прошла художественная акция "Луч Майдана". Горожане почтили память Героев Небесной Сотни, уложивших свою жизнь за достоинство и свободу.
Мероприятие было проведено на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни. Его посетили множество львовян и представителей городских и областных властей.
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В память о Героях зажгли десятки лучей
На Мемориале памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля состоялась акция "Луч Майдана". К акции присоединились мэр Львова Андрей Садовый, первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, председатель ЛОГА Максим Козицкий, руководители и представители дипломатических ведомств США, Британии, Канады, Австралии, Германии.
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Садовый заметил, что Герои Небесной Сотни своими телами остановили армаду без оружия.
Сегодня часто звучит вопрос: "Сможет ли Украина выстоять?". Сможет! Это наша страна, нам некуда отступать! С нами Бог. Слава Украине!,
– добавил городской голова.
Под звуки колокола на Мемориале зачитали имена всех Героев, уложивших свою жизнь за достоинство и свободу. Потом их почтили минутой молчания.
После выступлений чиновников и уважаемых гостей города зазвучали песни о Небесной сотне. Кульминацией мероприятия стал запуск в небо десятков световых лучей в память о погибших.
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