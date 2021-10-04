Во Львове жестко проучили мужчину, который приставал к женщинам

В центре Львова неадекватный мужчина приставал к женщинам. Он шел за ними сзади и щипал. Хулигана жестко остановили прохожие.

Женщинам повезло, что возле них шли неравнодушные ребята. Ведь мужчина вел себя достаточно агрессивно.

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Прохожие наказали мужчину, который приставал к женщинам

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчина приставал к 2 женщинам. Он, шатаясь, подошел к ним очень близко. Кроме того, хулиган пытался прикоснуться к львовянкам. Мужчина вел себя довольно неадекватно. Вероятно, он был пьян.

К счастью, рядом проходили неравнодушные ребята. Они сделали нарушителю замечание и тот упал на лестницу. Прохожие отметили, что мужчина приставал уже не к первым женщинам. Поэтому у ребят лопнуло терпение и они решили его остановить.

Хулиган ничего не говорил. Почему он так поступал, мужчина не объяснял. Вместо этого он пытался наброситься на ребят. При попытке нападения на оператора, который снимал все на видео, хулигану в глаза распылили газовый баллончик.

Неадекватный мужчина приставал к женщинам (Видео 18+: присутствует мат)