Львовян будут учить, как действовать в условиях военного положения: адреса центров

Во Львове работают учебно-консультационные центры по гражданской защите. Здесь горожане могут узнать, как поступать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Учебно-консультационные пункты были открыты во всех районах города. В течение января все их адреса нанесут на карту Геопортала города Львова.

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Адреса учебно-консультационных пунктов

В консультационных пунктах по вопросам гражданской защиты львовян учат, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и пользоваться наиболее распространенными средствами защиты. Кроме того, здесь можно узнать, как правильно оказывать помощь себе и другим. Пункты действуют согласно графику работы ЛКП в каждом районе города.

Галицкий район

ЛКП "Айсберг", проспект Свободы, 39;

ЛКП "Княже місто", улица Тихая, 5;

ЛКП "Старий Львів", улица Сербская, 15

Зализничный район

ЛКП "Левандівка", улица Широкая, 86б;

ЛКП "Сигнівка", улица Петлюры, 2а;

ЛКП "Сяйво", улица Сяйво, 21.

Лычаковский район

ЛКП "Господар", улица Пасечная, 49б.

Сыховский район

ЛКП "Житловик-С", проспект Червоной Калины, 38;

ЛКП "Під Зуброю", проспект Червоной Калины, 109;

ЛКП "Хуторівка", улица Хуторовка, 24.

Франковский район

ЛКП "Вулецьке", улица Братьев Тимошенко, 2а;

ЛКП "Львівський ліхтар", улица Героев УПА, 78;

ЛКП "Магістральне", улица Научная, 32а;

ЛКП "Південне", улица Кульпарковская, 131

Шевченковский район

ЛКП "Балатон-409", улица Мазепы, 11;

ЛКП "Варшавське-407", улица Варшавская, 64;

ЛКП "Рясне-402", улица Шевченко, 350а.

Консультационные центры работают по годовым и месячным планам. Расписание занятий зависит от типовой тематики по вопросам гражданской защиты. В годовом плане специалисты определили основные направления обучения населения по ГЗ и действиям в чрезвычайных ситуациях.

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В центрах консультируют, как действовать в условиях военного положения

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС рассказали, что каждый посетитель может получить исчерпывающую информацию согласно расписанию занятий. Начальник и работники консультационного пункта периодически проходят Львовские территориальные курсы гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности.

Они могут профессионально провести занятия и ответить на все вопросы. В арсенале преподавателей есть наглядные стенды со справочной литературой и нормативными документами. Также посетителям могут предоставить контактные телефоны консультантов-специалистов в области знаний по гражданской безопасности.

Жители общины также могут получить консультации по вопросам действий при введении чрезвычайного и военного положения. Получить информацию о поиске простейших укрытий для населения и сборных пунктов эвакуации,

– добавили в управлении.

Кроме того, в помещениях райадминистраций обустроили информационно-справочные уголки по вопросам ГЗ. На стендах можно узнать: