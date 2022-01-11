Львовян будут учить, как действовать в условиях военного положения: адреса центров
Источник:Львовский горсовет
Во Львове работают учебно-консультационные центры по гражданской защите. Здесь горожане могут узнать, как поступать в условиях чрезвычайных ситуаций.
Учебно-консультационные пункты были открыты во всех районах города. В течение января все их адреса нанесут на карту Геопортала города Львова.
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Адреса учебно-консультационных пунктов
В консультационных пунктах по вопросам гражданской защиты львовян учат, как действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и пользоваться наиболее распространенными средствами защиты. Кроме того, здесь можно узнать, как правильно оказывать помощь себе и другим. Пункты действуют согласно графику работы ЛКП в каждом районе города.
Галицкий район
- ЛКП "Айсберг", проспект Свободы, 39;
- ЛКП "Княже місто", улица Тихая, 5;
- ЛКП "Старий Львів", улица Сербская, 15
Зализничный район
- ЛКП "Левандівка", улица Широкая, 86б;
- ЛКП "Сигнівка", улица Петлюры, 2а;
- ЛКП "Сяйво", улица Сяйво, 21.
Лычаковский район
- ЛКП "Господар", улица Пасечная, 49б.
Сыховский район
- ЛКП "Житловик-С", проспект Червоной Калины, 38;
- ЛКП "Під Зуброю", проспект Червоной Калины, 109;
- ЛКП "Хуторівка", улица Хуторовка, 24.
Франковский район
- ЛКП "Вулецьке", улица Братьев Тимошенко, 2а;
- ЛКП "Львівський ліхтар", улица Героев УПА, 78;
- ЛКП "Магістральне", улица Научная, 32а;
- ЛКП "Південне", улица Кульпарковская, 131
Шевченковский район
- ЛКП "Балатон-409", улица Мазепы, 11;
- ЛКП "Варшавське-407", улица Варшавская, 64;
- ЛКП "Рясне-402", улица Шевченко, 350а.
Консультационные центры работают по годовым и месячным планам. Расписание занятий зависит от типовой тематики по вопросам гражданской защиты. В годовом плане специалисты определили основные направления обучения населения по ГЗ и действиям в чрезвычайных ситуациях.
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В центрах консультируют, как действовать в условиях военного положения
В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС рассказали, что каждый посетитель может получить исчерпывающую информацию согласно расписанию занятий. Начальник и работники консультационного пункта периодически проходят Львовские территориальные курсы гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности.
Они могут профессионально провести занятия и ответить на все вопросы. В арсенале преподавателей есть наглядные стенды со справочной литературой и нормативными документами. Также посетителям могут предоставить контактные телефоны консультантов-специалистов в области знаний по гражданской безопасности.
Жители общины также могут получить консультации по вопросам действий при введении чрезвычайного и военного положения. Получить информацию о поиске простейших укрытий для населения и сборных пунктов эвакуации,
– добавили в управлении.
Кроме того, в помещениях райадминистраций обустроили информационно-справочные уголки по вопросам ГЗ. На стендах можно узнать:
- сигналы гражданской защиты в случае возникновения аварии, крушения или стихийного бедствия, а также информацию о том, как действовать, услышав их;
- рекомендации по средствам защиты от возможных угроз техногенного характера и правила поведения при возникновении аварий и катастроф;
- информацию о возможных стихийных бедствиях в соответствии с временем года и рекомендации относительно средств защиты от их опасного воздействия.