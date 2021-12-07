Во время встречи обсудили 2 важные темы. Одной из них была подготовка украинцев к вероятному вторжению российских войск.

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Садовый встретился с Резниковым и Залужным

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что во Львове состоялась рабочая встреча с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Сегодня как никогда остро стоит угроза вторжения российских войск на территорию Украины. Наша армия делает все возможное, чтобы предупредить и быть готовыми достойно ответить на агрессию. Но так же к потенциальной войне должны быть готовы все граждане,

– отметил мэр.

По словам городского главы, каждый украинец должен знать, что может сделать на своем месте в нужное время.

"С 1 января вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". И мы во Львове готовы быть центром поддержки и базой для получения необходимых навыков для защиты своей семьи и Украины", – добавил Садовый.

Также во время встречи договорились о комплексном подходе к строительству жилья для военных во Львове. Для этого на Рясне-2 есть примерно 16 гектаров. Там совместно с Министерством обороны городские власти планируют начать строительство.

"Рад конструктивному разговору. Сегодня нам удалось зафиксировать важные инициативы для безопасности нашего города и Украины", – подытожил городской глава.



Садовый встретился с Резниковым и Залужным / Фото Андрея Садового

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Текст сообщения Андрея Садового:

Провели рабочую встречу с министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. На повестке дня 2 важные темы.

Сегодня как никогда остро стоит угроза вторжения российских войск на территорию Украины. Наша армия делает все возможное, чтобы предупредить и быть готовыми достойно ответить на агрессию. Но так же к потенциальной войне должны быть готовы все граждане.

Каждый на своем месте должен знать, что может сделать в нужное время. С 1 января вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". И мы во Львове готовы быть центром поддержки и базой для получения необходимых навыков для защиты своей семьи и Украины.

Также договорились о комплексном подходе к строительству жилья для военных во Львове. Имеем на Рясне-2 зарезервированные около 16 гектаров. Где совместно с Министерством обороны планируем строительство. Рад конструктивному разговору. Сегодня нам удалось зафиксировать важные инициативы для безопасности нашего города и Украины.