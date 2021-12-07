Львовские торжества состоялись на площади возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Актуально В 6 городах Украины одновременно прошли торжества по случаю 30-летия ВСУ

Львов отметил 30 годовщину ВСУ

По случаю 30 годовщины Вооруженных сил Украины в 6 городах одновременно состоялось празднование. Харьков, Киев, Краматорск, Львов, Одесса и Озерное объединились в телемост. Президент Владимир Зеленский принял участие в харьковских торжествах. Он с трибуны на площади Свободы поздравил военных и всех украинцев.

Мы гордимся Вооруженными Силами Украины. Всеми, кто освобождал Мариуполь, Славянск, Краматорск. Всеми, кто принес мир в Авдеевку, Бахмут и счастье. Всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк. Всеми, кто принесет мир в Луганск. Всеми, кто принесет мир в Крым. Мы искренне поздравляем наших защитников, наших защитниц!

– отметил Зеленский.

Президент передал новое вооружение и технику военным подразделениям регионов Украины.

В частности, военные в Киеве получили сертификаты на 13 легкобронированных автомобилей Hummer, которые предоставили США в рамках материально-технической помощи.

Еще 15 сертификатов на такие же автомобили передали во Львове.

Во Львове отметили 30 годовщину ВСУ / Фото ЛОГА и "Твоє місто"

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала на львовских торжествах вручил боевые знамена 143-му объединенному учебно-тренировочному центру, а также почетные наименования "имени Украинских сечевых стрельцов" 223-му зенитному ракетному полку.

В праздничных мероприятиях приняло участие руководство области и города. Завершилось мероприятие концертом группы "СКАЙ".

Интересно! Верховная Рада установила День Вооруженных Сил Украины в 1993 году. Его отмечают ежегодно 6 декабря, ведь именно в этот день в 1991 году приняли закон Украины "О Вооруженных силах Украины". Кроме этого, праздник символически совпадает с началом первого зимнего похода армии УНР.

В 6 городах прошел телемост по случаю Дня ВСУ: смотрите видео