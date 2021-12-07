Львівські урочистості відбулися на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У них взяв участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

Актуально У 6 містах України одночасно пройшли урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

Львів відзначив 30 річницю ЗСУ

З нагоди 30 річниці Збройних сил України у 6 містах одночасно відбулося святкування. Харків, Київ, Краматорськ, Львів, Одеса та Озерне об'єдналися в телеміст. Президент Володимир Зеленський взяв участь у харківських урочистостях. Він з трибуни на площі Свободи привітав військових та усіх українців.

Ми пишаємось Збройними Силами України. Усіма, хто звільняв Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ. Усіма, хто приніс мир в Авдіївку, Бахмут та Щастя. Усіма, хто обов'язково принесе мир у Донецьк. Усіма, хто принесе мир у Луганськ. Усіма, хто принесе мир у Крим. Ми щиро вітаємо наших захисників, наших захисниць!,

– зазначив Зеленський.

Президент передав нове озброєння та техніку військовим підрозділам регіонів України.

Зокрема, військові у Києві отримали сертифікати на 13 легкоброньованих автомобілів Hummer, які надали США в межах матеріально-технічної допомоги.

Ще 15 сертифікатів на такі ж автомобілі передали у Львові.

У Львові відзначили 30 річницю ЗСУ / Фото ЛОДА і "Твоє місто"

Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала на львівських урочистостях вручив бойові прапори 143-му об'єднаному навчально-тренувальному центру, а також почесні найменування "імені Українських січових стрільців" 223-му зенітному ракетному полку.

У святкових заходах взяло участь керівництво області та міста. Завершився захід концертом гурту "СКАЙ".

Цікаво! Верховна Рада встановила День Збройних Сил України у 1993 році. Його відзначають щороку 6 грудня, адже саме в цей день у 1991 році ухвалили закон України "Про Збройні сили України". Окрім цього, свято символічно збігається з початком Першого Зимового Походу армії УНР.

У 6 містах пройшов телеміст з нагоди Дня ЗСУ: дивіться відео