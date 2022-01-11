Навчально-консультаційні пункти відкрили в усіх районах міста. Протягом січня усі їхні адреси нанесуть на карту Геопорталу міста Львова.

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Адреси навчально-консультаційних пунктів

У консультаційних пунктах з питань цивільного захисту львів'ян навчають, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій та користуватися найпоширенішими засобами захисту. Окрім цього, тут можна дізнатися, як правильно надавати допомогу собі та іншим. Пункти діють згідно з графіком роботи ЛКП у кожному із районів міста.

Галицький район

ЛКП "Айсберг", проспект Свободи, 39;

ЛКП "Княже місто", вулиця Тиха, 5;

ЛКП "Старий Львів", вулиця Сербська, 15.

Залізничний район

ЛКП "Левандівка", вулиця Широка, 86б;

ЛКП "Сигнівка", вулиця Петлюри, 2а;

ЛКП "Сяйво", вулиця Сяйво, 21.

Личаківський район

ЛКП "Господар", вулиця Пасічна, 49б.

Сихівський район

ЛКП "Житловик-С", проспект Червоної Калини, 38;

ЛКП "Під Зуброю", проспект Червоної Калини, 109;

ЛКП "Хуторівка", вулиця Хуторівка, 24.

Франківський район

ЛКП "Вулецьке", вулиця Братів Тимошенків, 2а;

ЛКП "Львівський ліхтар", вулиця Героїв УПА, 78;

ЛКП "Магістральне", вулиця Наукова, 32а;

ЛКП "Південне", вулиця Кульпарківська, 131.

Шевченківський район

ЛКП "Балатон-409", вулиця Мазепи, 11;

ЛКП "Варшавське-407", вулиця Варшавська, 64;

ЛКП "Рясне-402", вулиця Шевченка, 350а.

Консультаційні центри працюють за річним та місячними планами. Розклад занять залежить від типової тематики з питань цивільного захисту. У річному плані фахівці визначили основні напрямки навчання населення з питань ЦЗ та дій у надзвичайних ситуаціях.

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У центрах консультують, як діяти в умовах воєнного стану

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР розповіли, що кожен відвідувач може отримати вичерпну інформацію, згідно з розкладом занять. Начальник та працівники консультаційного пункту періодично проходять Львівські територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Тож вони можуть фахово провести заняття та відповісти на всі питання. В арсеналі викладачів є наочні стенди з довідковою літературою та нормативними документами. Також відвідувачам можуть надати контактні телефони консультантів-фахівців у відповідній галузі знань з цивільної безпеки.

Мешканці громади також можуть отримати консультації з питань дій при введенні надзвичайного та воєнного станів. Отримати інформацію про пошук найпростіших укриттів для населення та збірних пунктів евакуації,

– додали в управлінні.

Окрім цього, у приміщеннях райадміністрацій облаштували інформаційно-довідкові кутки з питань ЦЗ. На стендах можна дізнатися про: