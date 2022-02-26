Львовян предупреждают о запрете полетов летательных аппаратов

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, используя для атак воздушное пространство. Во Львове и области уже напоминают жителям о запретах.

Во Львове запрещены полеты любых летательных аппаратов. Об этом в очередной раз напоминают.

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О движении в воздухе следует сразу же сообщать

Летательные объекты нельзя запускать ни в коем случае, пишут во львовском департаменте по гражданской защите. Запрет касается не только Львова, но и абсолютно всей Львовщины.

Если кто-то запускает в воздух летательный аппарат, то горожане должны немедленно сообщать об этом соответствующие органы. "Если видите такой аппарат, сразу звоните в полицию по номеру 102", – напоминают спецорганы.

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