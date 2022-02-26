У Львові заборонені польоти будь-яких літальних апаратів. Про це вчергове повідомлять.

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Про рух у повітрі варто одразу ж повідомляти

Літальні об'єкти не можна запускати у жодному разі, пишуть у львівському департаменті з питань цивільного захисту. Заборона стосується не лише міста Львова, але й абсолютно всієї Львівщини.

Якщо ж хтось запускає в повітря літальний апарат, то містяни мають негайно повідомляти про це відповідні органи. "Якщо бачите такий апарат, одразу телефонуйте в поліцію за номером 102", – нагадують спецоргани.

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