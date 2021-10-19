Известный музыкант Мисько Барбара скоропостижно скончался 11 октября. Львовян приглашают помянуть его в церкви Святого Архистратига Михаила.

Фронтмен группы "Мертвий півень" умер в Харькове. Там он жил и работал с 1998 года.

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Львовян приглашают помянуть музыканта

В Харькове 11 октября скоропостижно скончался фронтмен группы "Мертвий півень" Мисько Барбара. 19 октября проходит 9 день от его смерти.

Львовян приглашают помянуть музыканта в церкви Святого Архистратига Михаила, что на улице Винниченко, 22. Заупокойная молитва начнется 19 октября в 19:00.

Все желающие также могут поддержать семью Миська Барбары. Карта его жены Светланы Олешко– 5168 7422 1952 9124.



Львовян приглашают помянуть Миська Барбару / Фото из Фейсбука исполнителя

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