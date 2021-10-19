Львовян приглашают помянуть Миська Барбару
Источник:ZAXID.NET
Известный музыкант Мисько Барбара скоропостижно скончался 11 октября. Львовян приглашают помянуть его в церкви Святого Архистратига Михаила.
Фронтмен группы "Мертвий півень" умер в Харькове. Там он жил и работал с 1998 года.
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Львовян приглашают помянуть музыканта
В Харькове 11 октября скоропостижно скончался фронтмен группы "Мертвий півень" Мисько Барбара. 19 октября проходит 9 день от его смерти.
Львовян приглашают помянуть музыканта в церкви Святого Архистратига Михаила, что на улице Винниченко, 22. Заупокойная молитва начнется 19 октября в 19:00.Обратите внимание! Все желающие также могут поддержать семью Миська Барбары. Карта его жены Светланы Олешко– 5168 7422 1952 9124.
Львовян приглашают помянуть Миська Барбару / Фото из Фейсбука исполнителя
Заметьте Думал, это какая-то глуповатая шутка – друг Миська Барбары назвал причину его внезапной смерти
Краткая биография городская Барбары
- Мисько Барбара родился во Львове 14 ноября 1971 года.
- Он был соучредителем группы "Мертвий півень", которая появилась в 1989 году.
- Группа создавала песни на слова известных украинских поэтов. За 30 лет существования в группе "Мертвий півень" творили около 20 музыкантов.
- В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков, где начал играть в театре "Арабески".
- Музыканта похоронили на Харьковском кладбище №2