Фронтмен гурту "Мертвий півень" помер у Харкові. Там він жив та працював з 1998 року.

До теми Раптово помер львівський музикант Місько Барбара

Львів'ян запрошують пом'янути музиканта

У Харкові 11 жовтня раптово помер фронтмен гурту "Мертвий півень" Місько Барбара. 19 жовтня минає 9 день від його смерті.

Львів'ян запрошують пом'янути музиканта у церкві Святого Архистратига Михаїла, що на вулиці Винниченка, 22. Заупокійна молитва розпочнеться 19 жовтня о 19:00.

Зверніть увагу! Усі охочі також можуть підтримати родину Міська Барбари. Картка його дружини Світлани Олешко – 5168 7422 1952 9124.



Львів'ян запрошують пом'янути Міська Барбару / Фото з фейсбуку виконавця

Зауважте Думав, це якийсь дурнуватий жарт, – друг Міська Барбари назвав причину його раптової смерті

Коротка біографія Міська Барбари