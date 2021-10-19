Фронтмен гурту "Мертвий півень" помер у Харкові. Там він жив та працював з 1998 року.
До теми Раптово помер львівський музикант Місько Барбара
Львів'ян запрошують пом'янути музиканта
У Харкові 11 жовтня раптово помер фронтмен гурту "Мертвий півень" Місько Барбара. 19 жовтня минає 9 день від його смерті.
Львів'ян запрошують пом'янути музиканта у церкві Святого Архистратига Михаїла, що на вулиці Винниченка, 22. Заупокійна молитва розпочнеться 19 жовтня о 19:00.
Львів'ян запрошують пом'янути Міська Барбару / Фото з фейсбуку виконавця
Зауважте Думав, це якийсь дурнуватий жарт, – друг Міська Барбари назвав причину його раптової смерті
Коротка біографія Міська Барбари
- Місько Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року.
- Він був співзасновником гурту "Мертвий півень", який з'явився у 1989 році.
- Гурт створював пісні на слова відомих українських поетів. За 30 років існування у "Мертвому півні" творили близько 20 музикантів.
- У 1998 році Місько Барбара переїхав до Харкова, де почав грати у театрі "Арабески".
- Музиканта поховали на харківському кладовищі №2