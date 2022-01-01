Львовяне почтили память Бандеры в его день рождения: фото с места события

Львовяне традиционно почтили память Степана Бандеры в его день рождения – 1 января. К памятнику деятелю пришли нардепы и руководители города и области.

Люди возложили цветы к памятнику. После этого вместе помолились за Украину.

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Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заверил, что благодаря несокрушимому духу и героизму Украина побеждала и будет побеждать.

Каждая победа – это отданная жизнь и вечная борьба. Мы сегодня здесь, потому что примером такой победы является Степан Бандера и современные Герои Украины, которые прямо сейчас защищают независимость нашей страны.

– сказал Москаленко.

Стоит отметить, что Украина отмечает уже 113-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как львовяне чтили память Степана Бандеры / Фото ЛГС

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