Львовяне почтили память Бандеры в его день рождения: фото с места события
Источник:Львовский городской совет
Львовяне традиционно почтили память Степана Бандеры в его день рождения – 1 января. К памятнику деятелю пришли нардепы и руководители города и области.
Люди возложили цветы к памятнику. После этого вместе помолились за Украину.
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Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заверил, что благодаря несокрушимому духу и героизму Украина побеждала и будет побеждать.
Каждая победа – это отданная жизнь и вечная борьба. Мы сегодня здесь, потому что примером такой победы является Степан Бандера и современные Герои Украины, которые прямо сейчас защищают независимость нашей страны.
– сказал Москаленко.
Стоит отметить, что Украина отмечает уже 113-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Как львовяне чтили память Степана Бандеры / Фото ЛГС
Как чтят память в других городах
- В Тернополе на фасаде ОГА висит огромный баннер с Бандерой. В Хмельницком – тоже, но на здании торгового центра "Детский мир".
- В то же время в Киеве пройдет факельное шествие к 113-летию лидера украинских националистов.
- Ивано-Франковск также отмечает рождение Бандеры. Так был запланирован ряд мероприятий.