Раненый львовянин напал на медиков скорой и пытался выпрыгнуть из окна

Во Львове 31 июля раненый мужчина напал на медиков скорой, которые приехали к нему на вызов. После этого пациент пытался покончить с собой. Однако врачам и правоохранителям удалось это предотвратить, и львовянина госпитализировали.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Ивана Франко. У нападающего диагностировали травму головы.

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Пациент напал на бригаду скорой

В 20:12 медики Львовского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф прибыли на вызов на улицу Ивана Франко.

У пациента диагностировали травму головы с кровотечением и проникающее ранение брюшной полости.

Врачи начали оказывать мужчине помощь, однако он напал на них.

Пациент набросился на фельдшера и ударил его в лицо.

После этого мужчина пытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна 3 этажа.

Нападавшего госпитализировали

Несмотря на агрессию пациента, медики его зафиксировали и оказали помощь. На место происшествия вызвали полицию. Мужчину в сопровождении правоохранителей транспортировали в 8-ю городскую клиническую больницу. Там ему сделали операцию.

У фельдшера диагностировали ушибы мягких тканей лица. Медики призвали правоохранителей начать расследование этого инцидента.

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