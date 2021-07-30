Как рассказали бойцы муниципальной стражи Киева, злоумышленника передали полицейским, однако наказать его за поступок не удастся. Поскольку потерпевшие отказались от написания заявления.

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Правоохранители были вынуждены отпустить вора.

Притворился больным



Деньги и мобильный телефон вернули медсестре / Фото муниципальной стражи Киева

Преступление произошло вечером 29 июля на территории Киевской городской больницы скорой помощи.

Мужчина обратился к медикам с просьбой о помощи. Врач его осмотрел и выяснил, что никаких проблем со здоровьем пациент не имеет.

Впрочем, со временем медсестра и один из пациентов заведения заметили, что у них не хватает телефона и кошелька.

Вора с вещами пострадавших задержали неподалеку от корпуса больницы. Мобильный, деньги и кошелек вернули пострадавшим.



Кошелек с документами пациента больницы нашли у задержанного / Фото Муниципальной стражи Киева

Если бы медсестра и пациент написали заявление о краже, полицейские могли бы открыть уголовное производство. Впрочем, потерпевшие этого не сделали, злоумышленника просто отпустили.

В муниципальной страже обратились к киевлянам с просьбой запомнить лицо задержанного, поскольку он вполне может продолжить кражи.