Львовянин покорил Ла-Манш в честь 30-летия Украины: чрезвычайные фото

Львовянин Виталий Ступак переплыл Ла-Манш, преодолев не менее 56 километров. Свою победу он посвятил 30-летию Независимости Украины.

Ступак вернется домой 22 августа. Он прибудет в 12:35 в Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого.

Заметьте "Здоровая Украина": Зеленский в вышиванке 30 раз отжался

Львовянин преодолел Ла-Манш

Виталий Ступак – один из нескольких украинцев, которым удалось покорить Ла-Манш. Свою победу львовянин посвятил 30-летию Независимости Украины. Спортсмен-любитель успешно преодолел не менее 35 миль (56 километров) открытой воды. Его заплыв длился 14,5 часа – он начался 20 августа в 8:30 и продолжался до 23:04 по британскому времени.

Ступак шел к этой вершине более 3 лет. Спонсорскую и организационную поддержку, а также сопровождение спортсмена, обеспечила крупнейшая украинская IТ-компания SoftServe. Также в этом помогала украинская диаспора в Великобритании, в частности супруги Николай и Ирина Качмар.

Заплыв через Ла-Манш считают одной из самых сложных задач в мире. Для того, чтобы его официально признали, спортсменам разрешают использовать только очки, шапку, зажим для носа и беруши. Пловцы преодолевают отрезок между Англией и Францией в самом узком его участке, протяженность которого составляет 33 километра. Однако сильное течение может существенно увеличить эту дистанцию, а отсутствие гидрокостюма дополнительно затрудняет заплыв.



Львовянин переплыл Ла-Манш / Фото ЛГС

Интересно Евгений Хмара развернул 30-метровый украинский флаг в Иордании: эффектные фото и видео

Коротко о Виталии Ступаке

44-летний Виталий Ступак – спортсмен-любитель, триатлонист, финишер Ironman и двукратный покоритель 27-километрового марафонского заплыва на острове Орта в Италии.

Также он является серебряным чемпионом 30-километрового заплыва в Каламате в Греции.

В 2020 году Ступак участвовал в первом в Украине пентамарафоне (50 километров).

В том же году он стал финишером Legendary swim (33 километра).

Ступак имеет 3 детей. По образованию он – экономист-бухгалтер.

Около 20 лет львовянин работает спортивным массажистом.



Спортсмен преодолел 56 километров открытой воды / Фото ЛГС