Впервые в истории: львовянка на раритетном "Запорожце" отправится на ралли в Монте-Карло

Львовянка Светлана Кравс представит Украину на "Rallye Monte-Carlo Classique". Впервые за всю историю соревнований в них примет участие украинская команда на 5 "Запорожцах".

Ралли состоится в январе 2022 года. "Rallye Monte-Carlo Classique" – это легендарная гонка, которая основана в 1911 году. Ее организует Королевский автомобильный клуб Монако.

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Львовяне примут участие в ралли в Монте-Карло

Львовянин Евгений Кравс рассказал, что их семья прошла всю процедуру получения разрешений и примет участие в Rallye Monte-Carlo Classique.

Очень радостная новость пришла из Монте-Карло. Львовский семейный экипаж на антикварном "Горбатом Запорожце" ЗАЗ-965 прошел всю процедуру разрешительных допусков и в составе украинской команды примет участие в "Rallye Monte-Carlo Classique" под стартовым номером 410,

– рассказал мужчина.

По словам львовянина, он будет только "штурманом", а за рулем будет его жена Светлана.

"Мне уже немножко страшно: впереди – ночная изнурительная гонка по горным перевалам Прованса и серпантины Монте-Карло", – добавил Евгений Кравс.

Мужчина призвал спонсоров откликнуться на сообщение, чтобы помочь его семье принять участие в ралли.

Львовяне примут участие в ралли в Монте-Карло / Фото Евгения Кравса

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По информации "Суспільне. Новини", кроме Светланы Кравс в ралли примут участие еще 4 водителя из других городов Украины. Украинская команда сразится в Монте-Карло впервые.

"Условия участия прописаны таким образом, что могут стартовать машины, которые были с основания ралли. Украинская команда получила разрешение от королевского клуба в виде исключения из-за празднования 60-летия модели марки автомобиля. Это было в прошлом году", –- отметила львовянка.

Приблизительно 20 лет назад мужчина приобрел для жены раритетный "Запорожец". Чтобы принять участие в ралли, авто перекрасили в желтый цвет с перламутром. Почти все Евгений Кравс делал своими силами, ведь поддерживает свою жену и ее хобби.

"Разрешают усилить тормоза, ставить дополнительный генератор и освещение, нужно сделать дополнительные крепления ремней безопасности. Должна быть родная подвеска, родной двигатель, мы ставим дополнительно другой карбюратор, широкую резину, дисковые тормоза", – отметил Евгений Кравс.

Муж будет вторым членом экипажа / Фото Евгения Кравса

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Ралли в Монте-Карло – довольно сложное

Для женщин на "Rallye Monte-Carlo Classique" нет никаких поблажек. Ралли пройдет зимой. В течение 3 суток водители будут ехать по горной трассе протяженностью почти 500 километров. Кроме того, также будет ночной проезд с крутыми спусками и поворотами.

Ралли – сложное, особенно для этих машин, потому что они маломощные и не горные. Первый день проезда – это 500 километров. И учитывая, что это – юг Франции, снег и дождь могут быть. Трасса сложная. Ты не знаешь, когда из снега выедешь на асфальт,

– рассказала Светлана Кравс.

В общей сложности у семьи 3 ретроавтомобиля – "Запорожец" 1962 года, ретро-такси, и "Запорожец" 1967 года. Львовянка мечтает попасть на соревнованиях в первую 50-ку, чтобы привлечь внимание к историческим украинским трассам. Кроме того, Евгений и Светлана Кравс планируют создать подобные соревнования в Украине.

Семья коллекционирует ретроавтомобили / Фото Евгения Кравса

Ралли продлится 3 суток / Фото Евгения Кравса

Львовяне хотят создать подобные соревнования в Украине / Фото Евгения Кравса

Текст сообщения Евгения Кравса:

Очень радостная новость пришла из Монте-Карло. Львовский семейный экипаж на антикварном "Горбатом Запорожце" ЗАЗ-965 в январе – феврале 2022 года прошел всю процедуру разрешительных допусков и в составе украинской команды примет участие в "Ралли Монте-Карло Классик" под стартовым номером 410. Немножко напрягает, что я буду только штурманом, а за рулем жена – Светлана. Мне уже немного страшно: впереди – ночная изнурительная гонка по горным перевалам Прованса и серпантины Монте-Карло.

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