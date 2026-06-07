"Свободная страна – свободная любовь": во Львове во второй раз состоялась акция "ЛьвовПрайд"

Во Львове состоялось правозащитное мероприятие "ЛьвовПрайд 2026", посвященное вопросам правового признания ЛГБТИК+ сообщества, выполнению евроинтеграционных обязательств Украины и обсуждению положений нового Гражданского кодекса. Событие прошло в центре города на площади возле Оперного театра.

За проведением мероприятия следили правоохранители – территорию окружили металлическими ограждениями, а порядок обеспечивали подразделения полиции и Нацгвардии.

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Как прошел "ЛьвовПрайд"?

Акция началась около 10 утра. Митингующие пришли с лозунгами "Смысл в любви", "Любовь – это не преступление" и скандировали "Квируй, люби, права не отдавай".

По словам председателя организации "Феминистическая мастерская" Ольги Ященко, нынешний "ЛьвовПрайд" 2026 называется "За настоящие традиции" и состоит из двух частей. Первая часть – это протестная, направленная против положений нового Гражданского кодекса.



Участники "ЛьвовПрайда" / Фото: Суспільне Львів

Вторая часть, по ее словам, имеет культурно-символический характер и призвана подчеркнуть присутствие ЛГБТИК+ людей в украинском обществе и истории. Она отметила, что настоящие украинские традиции связаны с достоинством, свободой, демократией и взаимным уважением.

В рамках события также состоялся символический брачный обряд, который организаторы назвали первой галицкой лесбийской свадьбой.



Импровизированная лесбийская свадьба / Фото: Суспільне Львів

Также звучали требования о включении в законодательство механизмов признания однополых партнерств, упрощения процедур юридического признания гендерной идентичности и внедрения международной классификации болезней МКБ-11 в системе Минздрава.

Как отреагировала другая часть львовян?

Параллельно неподалеку от места проведения прайда собралась альтернативная акция противников ЛГБТИК+ инициатив. Ее участники держали плакаты с лозунгами в поддержку "традиционной семьи" и скандировали "Врагам украинской нации трижды смерть".



Группа противников ЛГБТИК+ / Фото: Суспільне Львів

Они ссылались на положения Конституции и выступали против распространения ЛГБТИК+ идей, которые, по их мнению, противоречат традиционным ценностям.

При этом подобные прайды в этом году также состоятся в Киеве и Харькове, главными требованиями остаются правовое признание ЛГБТИК+ семей, защита от дискриминации и доработка положений нового Гражданского кодекса.

К слову, ранее народный депутат Инна Совсун отметила, что документ определяет права и обязанности членов семьи, однако из-за непризнания ЛГБТИК+-партнерств эти люди не могут пользоваться соответствующими юридическими гарантиями.