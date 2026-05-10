Народный депутат Инна Совсун рассказала 24 Каналу, что в законопроекте прописаны права, обязанности и привилегии для членов семьи. Сейчас представители ЛГБТ не могут официально создавать семьи. Соответственно они не имеют возможности пользоваться всеми правами. В том числе и правом не свидетельствовать против партнера и т.д.

У ЕС есть вопросы к Украине

Как отметила Совсун, в 2023 году Европейский суд по правам человека обязал Украину обеспечить правовую защиту однополых пар. Также такое требование есть в дорожных картах евроинтеграции нашего государства. Это может стать проблемой на пути к вступлению в Евросоюз.

Проект нового Гражданского кодекса разрабатывали несколько сотен юристов в течение 7 лет. Однако некоторые пункты вообще не совпадают с требованиями евроинтеграции. Это возмутило европейских партнеров.

Наши партнеры из ЕС очень возмущены из-за нового проекта Кодекса. Сейчас вижу, что они активно включились со своей стороны. Ведь Украина должна выполнить свои обязательства по блоку по правам человека,

– отметила Совсун.

Обратите внимание! В соседней Польше не признают однополые браки. Однако такие пары имеют определенные ограниченные преимущества. В частности они могут не свидетельствовать против партнера. Польшу считают одной из наименее дружественных к ЛГБТ европейских стран, но это не стало помехой для ее вступления в ЕС.

Что не так с новым Гражданским кодексом?

28 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Гражданского кодекса. Документ изложат в 9 книгах, чтобы свести в одну систему нормы о личных, имущественных, наследственных и других отношениях. Действующий кодекс приняли аж в 2003 году. В некоторых пунктах он морально устарел.

Активисты и некоторые народные депутаты утверждают, что новый проект кодекса нужно доработать. В законопроекте обнаружили нормы, к которым есть много вопросов. В частности речь идет о разделах, касающихся прав человека, семейных прав и прав женщин. Там есть спорные нормы, которые стоит обсудить. К примеру, попытка государства принудительно примирить людей во время развода.

Адвокат и владелец фирмы "ПАКС" Станислав Лифлянчик заметил, что большинство норм нового кодекса на самом деле есть и в действующем документе. Поэтому было бы уместно имплементировать туда новые формулировки или статьи. Кроме того, Гражданский кодекс регулирует все правила, по которым живут украинцы. Принятие нового кодекса может вызвать правовую неопределенность. Судьи и адвокаты будут вынуждены пересматривать свои наработки, что на время заблокирует судебную практику. Да и менять такой важный документ во время войны, когда нужна хотя бы какая-то стабильность – это тоже вопрос.

При этом вице-премьер Тарас Качка пообещал, что новый Гражданский кодекс обязательно будут дорабатывать. Важно, чтобы он отвечал требованиям и ценностям украинского общества. Правительство заинтересовано, чтобы все дискуссионные вопросы были урегулированы.