Львовщина может наконец перейти в желтую зону: локдаун завершится не для всех

Сейчас Львовщина находится в красной карантинной зоне. Однако вскоре область может из нее выйти, ведь ограничения для желтой зоны ужесточили.

Львовщина могла выйти из красной зоны еще 23 ноября. Однако ЛОГА обратилась в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой не переводить область в другую зону.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине – стабильная

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис во время брифинга рассказал, что ситуация с коронавирусом в области остается стабильной.

У нас в области по состоянию на сегодня 2350 пациентов находятся на стационарном лечении. Процент загруженности коечной сети составляет 45,5. 199 человек – в реанимационных отделениях, а также 77 – на аппаратах ИВЛ,

– отметил чиновник.

Также он отметил усиление ограничений для желтой зоны, которые начнут действовать с 6 декабря.

"Вчера опубликовали постановление Кабмина, в котором идет речь о том, что в желтой зоне вводятся дополнительные ограничения для непривитых. Эти правила начнут действовать через неделю после опубликования, то есть с 6 декабря", – добавил Чемерис.

По его словам, ЛОГА больше не будет просить оставить Львовщину в красной зоне, поэтому со следующей недели область может ее покинуть.



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Львовщина может перейти в желтую зону

Чемерис добавил, что во время последней волны коронавируса большинство пациентов в стационарах были невакцинированными. Новые ограничения желтой зоны необходимы для уменьшения нагрузки на медицинскую систему.

"Эти изменения являются вынужденным шагом. В течение последней волны мы наблюдали тенденцию, что в стационарах – именно невакцинированные пациенты. Доля вакцинированных составила 3 – 4%. Поэтому для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения ввели дополнительные ограничения для непривитых", – отметил чиновник.

По словам Чемериса, решение о переходе Львовщины в другую карантинную зону будет рассматривать Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Если область перейдет в желтую зону, то из-за новых ограничений для невакцинированных локдаун будет продолжаться. В свою очередь, иммунизированные одной или двумя дозами, а также те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении, могут посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, рестораны, спортзалы, бассейны и тому подобное.

Поэтому в ЛОГА в очередной раз призвали жителей области получить прививки против коронавируса. По словам Чемериса, вакцин на Львовщине достаточно и только прививка может помочь легче перенести болезнь и не попасть в больницу.

На Львовщине уже провели более 1,60 миллиона прививок против коронавируса, из них почти 706,5 тысячи – второй дозой.



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