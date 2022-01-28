Львовщина уверенно приближается к красной зоне, – главный медик области

На Львовщине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом. Область может перейти в строжайшую карантинную зону уже с 31 января.

Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 во Львовской области уже усилили карантин. В частности, все школьники и студенты должны перейти на дистанционное обучение.

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Львовщина приближается к красной зоне

Главный медик Львовщины Орест Чемерис рассказал, что область уверенно приближается к строжайшей зоне карантина. Эпидситуация ухудшается каждый день. Львовщина – один из лидеров Украины по количеству больных. В частности, 27 января COVID-19 обнаружили у 2 793 человек.

Эпидситуация ежедневно ухудшается. Львовщина в лидерах среди всех областей, поскольку в большинстве областей ежедневно выявляют около тысячи больных, а на Львовщине – 2 – 3 тысячи ежедневно,

– добавил Чемерис.

Также в области стремительно растет уровень госпитализаций и заполненности больниц. Кроме того, увеличилась нагрузка на лаборатории. Сейчас они делают по 6 – 9 тысяч тестов в день, хотя раньше 2 – 3 тысячи были пиковой нагрузкой.

"Ежедневно растет процент новых госпитализаций, заполненность больниц выросла уже до 34%. Количество вызовов и выездов скорой за прошлую неделю выросло со 100 до 180", – отметил медик.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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Область может перейти в красную зону 31 января

Из-за стремительного распространения коронавируса вечером 28 января состоится заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. На нем будет рассмотрен вопрос перевода Львовщины в красную зону.

"Мы уверенно идем в красную зону. На 17:30 созываем заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня – перевод области в красную зону. Если сегодня примем решение, то область переведут в красную зону через 48 часов, то есть с понедельника, 31 января ", – заметил главный медик области.

Если Львовщина перейдет в красную зону, в области запретят:

работу заведений общепита, кроме доставки и выдачи заказов "на вынос";

работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

работу образовательных учреждений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино и видеосъемки.

Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников, организаторов и посетителей мероприятий, учреждений и организаций будут вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала