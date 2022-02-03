Львовщина значительно превысила эпидпорог: у большинства больных обнаружили Омикрон

На Львовщине продолжает стремительно расти уровень заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в области обнаруживают примерно 2 тысячи новых больных.

Лаборатории Львовщины 2 февраля обнаружили коронавирус у 2 369 человек. Сейчас в больницах области находятся более 2 тысяч пациентов.

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У большинства больных обнаружили Омикрон

Главный эпидемиолог Львовщины Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что медики области уже ввели более 2 миллионов доз вакцины против коронавируса. Более 18,56 тысячи человек уже получили бустерную дозу препарата.

"Кто еще в раздумьях – не медлите! 6 месяцев после 2 дозы прошло – идите за бустером!", – отметила она.

По ее словам, вакцинированные, если и подхватывают коронавирус, болеют значительно легче. Также она призвала прививать детей в возрасте от 12 лет.

Согласно результатам, полученным из Референс-лаборатории, из 20 образцов РНК коронавируса жителей Львовщины на прошлой неделе: 18 – Омикрон и 2 – Дельта,

– добавила Иванченко-Тимко.

Эпидемиолог призвала всех носить маски, сохранять дистанцию и следить за гигиеной рук. Ведь в больницах Львовщины по состоянию на 3 февраля находятся 2 169 пациентов. Из них 155 – в реанимации, а 57 – на аппарате ИВЛ.

По информации телеграм-канала "Новини.LIVE Lviv", ежедневно на Львовщине обнаруживают примерно 2 тысячи новых больных COVID-19. Поэтому за последние 2 недели область вдвое превысила эпидпорог. 30% инфицированных штаммом Омикрон – дети. Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС 4 февраля планирует провести заседание по переходу региона в красную зону.

Сейчас Львовщина официально находится в оранжевой зоне. Однако областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантин до ограничений красного уровня эпидопасности.



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В больницах находятся более 2 тысяч человек

В ЛОГА рассказали, что за все время на Львовщине COVID-19 подтвердили у более 268,66 тысячи человек. 6 256 больных умерли, а более 217,09 тысячи – выздоровели.

Лаборатории области 2 февраля провели 6 342 исследования на коронавирус. Из них 2 369 оказались положительными. Кроме этого, 296 больных COVID-19 госпитализировали, а 4 982 – направили на самоизоляцию. За сутки умерли 13 пациентов.

Сейчас коечная сеть медучреждений области заполнена на 40,57%. Из 2 169 человек, которые находятся в стационарах, вакцинированными являются только 430. Из них 388 получили обе дозы препарата. Пациенты находятся в таких больницах (в скобках указано общее количество коек, развернутых для больных коронавирусом):

во Львовской областной инфекционной больнице (230) – 171;

в Центре легочного здоровья (370) – 238;

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) – 151;

в ЛОКЛ (120) – 80;

во Львовской областной детской клинической больнице "ОХМАТДЕТ" (150) – 82;

в Больнице святого Николая (1 ТМО города Львова) (150) – 91;

в БСМП (830) – 312;

во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) – 25;

в 8-й городской клинической больнице города Львова (420) – 95;

в 5-й ГКБ города Львова (175) – 89;

в Стрыйской городской больнице (190) – 143;

в Стебницкой городской больнице (150) – 135;

в Рудковской больнице (100) – 110;

в Новояворовской РБ № 1 имени Юрия Липы (200) – 140;

в Каменка-Бугской ЦРБ (160) – 81;

в Сокальской ЦРБ (326) – 44;

в Жидачевской ЦРБ (100) – 38;

в Перемышлянской ЦРБ (80) – 85;

в Золочевской ЦРБ (210) – 59.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Натальи Иванченко-Тимко:

Медики Львовщины ввели более 2 млн доз вакцины против коронавируса! Из них 18 561 человек получил БУСТЕР! Кто еще в раздумьях – не медлите! 6 месяцев после 2-й дозы прошло – идите за бустером! Таки вакцинированные, если и болеют, то значительно легче! Не забывайте о детях в возрасте от 12 лет! Согласно результатам, полученным из Референс-лаборатории, из 20 образцов РНК коронавируса жителей Львовщины на прошлой неделе – 18 ОМИКРОН и 2 ДЕЛЬТА. Маска, социальная дистанция, гигиена рук и вакцинация. Берегите себя и своих родных. В больницах Львовщины по состоянию на сегодня 2 169 пациентов. Из них 155 в реанимации и 57 на аппарате ИВЛ. За вчера количество заболевших увеличилось на 2 369.

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