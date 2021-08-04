На Львовщине из-за укуса змеи 60-летняя бабушка попала в больницу

Львовщина – лидер среди областей Украины по укусами змей. Еще один такой случай произошел 3 августа. Укус пресмыкающегося уложил на больничную койку 60-летнюю женщину.

Спасатели призывают быть чрезвычайно осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего змей можно встретить в высокой траве, кустах, полях и лесу.

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Змея укусила 60-летнюю бабушку

Примерно в 17:00 в Турковскую центральную районную больницу попала 60-летняя жительница села Верхнее Гусиное.

Ее в правое предплечье укусила змея.

Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как уберечься от укуса змеи

Отправляясь на природу, нужно надевать высокую и плотную обувь , которую змея не сможет прокусить.

, которую змея не сможет прокусить. Если вы увидели пресмыкающегося рядом с собой, не паникуйте и не приближайтесь к нему.

и не приближайтесь к нему. Чтобы избежать укуса, нужно отойти, не делая резких движений.

Если же вы увидели змею в пределах населенного пункта, нужно ее сфотографировать. После этого необходимо сообщить об этом инциденте ГСЧС. Тогда на место направят серпентологов, которые будут ловить пресмыкающегося.

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Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала