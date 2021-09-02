На Львовщине дотла сгорела припаркованная машина: фото с места пожара
2 сентября 2021 , 13:19Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
В Новояворовске 2 сентября загорелась припаркованная машина Opel Vectra. Огонь вспыхнул в моторном отсеке.
Пожар тушили 4 спасателя. Обстоятельства возникновения возгорания установит полиция.
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На Львовщине пылал Opel Vectra
- В 2:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Юрия Липы.
- Там возле дома №3 вспыхнул Opel Vectra.
- К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Пожарным удалось полностью потушить пожар в 2:35.
- Пламя уничтожило моторный отсек и повредило салон автомобиля на площади 2 квадратных метра.
- К ликвидации возгорания привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники.
- К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.
В Новояворовске загорелась машина / Фото ГСЧС Львовщины
Полиция устанавливает обстоятельства возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины