На Львовщине дотла сгорела припаркованная машина: фото с места пожара

2 сентября 2021 , 13:19
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Новояворовске 2 сентября загорелась припаркованная машина Opel Vectra. Огонь вспыхнул в моторном отсеке.

Пожар тушили 4 спасателя. Обстоятельства возникновения возгорания установит полиция.

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На Львовщине пылал Opel Vectra

  • В 2:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Юрия Липы.
  • Там возле дома №3 вспыхнул Opel Vectra.
  • К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Пожарным удалось полностью потушить пожар в 2:35.
  • Пламя уничтожило моторный отсек и повредило салон автомобиля на площади 2 квадратных метра.
  • К ликвидации возгорания привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники.
  • К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.


В Новояворовске загорелась машина / Фото ГСЧС Львовщины


Полиция устанавливает обстоятельства возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів