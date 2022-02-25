На Львовщине ГСЧС будет уничтожать поврежденные обстрелами боеприпасы

В Самборском районе Львовской области ГСЧС будут уничтожать поврежденные боеприпасы. Ведь они могут быть опасными для населения.

Обезвреживать боеприпасы будут в селе Корналовичи. Об этом сообщили в Нацполиции 25 февраля.

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В сообщении Нацполиции говорится, что в Самборском районе пиротехники будут искать и обезвреживать взрывоопасные вещества. В частности, те, которые были повреждены во время обстрелов.

Очевидно, работники ГСЧС хотят ликвидировать все остатки боеприпасов, чтобы они не угрожали жизни людей.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Текст сообщения Нацполиции:

Львовская область

Группой пиротехнических работ проводятся работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории с. Корналовичи Самборского района.