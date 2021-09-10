На Львовщине экс-полицейский нелегально переправлял бразильцев в ЕС

На Львовщине контрразведка СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС. Его организовал бывший сотрудник органов внутренних дел.

Бразильцы жили в гостинице экс-правоохранителя. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

К теме Вез людей, будто багаж: в Польше задержали автобус с украинскими трудовыми мигрантами

Экс-полицейский переправлял нелегалов в ЕС

На Львовщине в рамках операции "Мигрант" сотрудники СБУ задержали 24 граждан Бразилии.

Они незаконно находились в Украине и намеревались попасть в страны ЕС.

Следователи установили, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель – бывший работник органов внутренних дел.

Он размещал иностранцев в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".



СБУ задержала 24 бразильцев / Фото СБУ

Правоохранители проводят расследование

Сейчас следователи проверяют, не совершали ли задержанные нелегалы ​​преступления на территории Украины и за рубежом. Правоохранители устанавливают всех людей, которые также были причастны к организации незаконной переправки иностранцев в страны ЕС.

Бразильцев, в соответствии с действующим законодательством, депортируют из страны. Сейчас правоохранители пытаются привлечь виновных к ответственности.

Заметьте В центре Львова задержали чеха, которого искал Интерпол за сексуальное насилие



Иностранцы хотели попасть в страны ЕС / Фото СБУ



Им помогал бывший правоохранитель / Фото СБУ