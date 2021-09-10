На Львовщине экс-полицейский нелегально переправлял бразильцев в ЕС
Источник:СБУ
На Львовщине контрразведка СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС. Его организовал бывший сотрудник органов внутренних дел.
Бразильцы жили в гостинице экс-правоохранителя. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.
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Экс-полицейский переправлял нелегалов в ЕС
- На Львовщине в рамках операции "Мигрант" сотрудники СБУ задержали 24 граждан Бразилии.
- Они незаконно находились в Украине и намеревались попасть в страны ЕС.
- Следователи установили, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель – бывший работник органов внутренних дел.
- Он размещал иностранцев в собственной гостинице под легендой "футбольных болельщиков из Бразилии".
СБУ задержала 24 бразильцев / Фото СБУ
Правоохранители проводят расследование
Сейчас следователи проверяют, не совершали ли задержанные нелегалы преступления на территории Украины и за рубежом. Правоохранители устанавливают всех людей, которые также были причастны к организации незаконной переправки иностранцев в страны ЕС.
Бразильцев, в соответствии с действующим законодательством, депортируют из страны. Сейчас правоохранители пытаются привлечь виновных к ответственности.
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Иностранцы хотели попасть в страны ЕС / Фото СБУ
Им помогал бывший правоохранитель / Фото СБУ