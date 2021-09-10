На Львівщині експоліцейський нелегально переправляв бразильців до ЄС

Бразильці жили у готелі експравоохоронця. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини злочину.

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Експоліцейський переправляв нелегалів в ЄС

На Львівщині у межах операції "Мігрант" співробітники СБУ затримали 24 громадян Бразилії.

Вони незаконно перебували в Україні та мали намір потрапити до країн ЄС.

Слідчі встановили, що до організації каналу нелегальної міграції причетний місцевий підприємець – колишній працівник органів внутрішніх справ.

Він розміщував іноземців у власному готелі під легендою "футбольних вболівальників з Бразилії".



СБУ затримала 24 бразильців / Фото СБУ

Правоохоронці проводять розслідування

Наразі слідчі перевіряють, чи не скоювали затримані нелегали злочини на території України та за кордоном. Правоохоронці встановлюють усіх людей, які також були причетними до організації незаконного переправлення іноземців до країн ЄС.

Бразильців, відповідно до чинного законодавства, депортують з країни. Наразі правоохоронці намагаються притягнути винних до відповідальності.

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Іноземці хотіли потрапити до країн ЄС / Фото СБУ



Їм допомагав колишній правоохоронець / Фото СБУ