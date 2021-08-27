На Львовщине неадекватный мужчина угрожал пистолетом посетителям пиццерии

В Червонограде 26 августа правоохранители задержали 28-летнего мужчину. Он вел себя неадекватно и угрожал пистолетом посетителям пиццерии.

У злоумышленника изъяли оружие и патроны. Инцидент квалифицировали как хулиганство.

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Мужчина вел себя неадекватно

Примерно в 16:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в пиццерии на улице Богдана Хмельницкого неизвестный мужчина ведет себя неадекватно.

Он угрожал посетителям оружием.

На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные и сотрудники других служб полиции.

В пиццерии правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой предмет, похожий на пистолет. Также у него нашли патроны.

Полицейские задержали злоумышленника.



Мужчина угрожал пистолетом в пиццерии / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Задержанным оказался 28-летний местный житель. У него изъяли оружие и патроны и направили на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство".

Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет в тюрьме. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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