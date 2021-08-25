Стрельба произошла днем 24 августа. Конфликт произошел прямо на одной из улиц города.

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Пострадавший в больнице

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Поэтому удалось установить личность злоумышленника: им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Стрелка сразу задержали.



Оружие, из которого стрелял нападавший / Фото Нацполиции

В конфликте пострадал 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Данные о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 – хулиганство. Мужчине может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

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