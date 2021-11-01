На Львовщине – новый рекорд вакцинации от COVID-19: количество желающих прививаться поражает
Источник:ЛОГА
Жители Львовщины продолжают активно вакцинироваться против коронавируса. За прошедшую неделю прививки сделали более 120 тысяч человек.
В свою очередь, в Украине на прошлой неделе вакцинировали более 1,7 миллиона человек. Этот показатель привитых выше, чем за весь июнь.
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На Львовщине установили новый рекорд по вакцинации
Всего на Львовщине прививки против коронавируса получили более 1,1 миллиона человек.
В течение прошлой недели прививки получили более 120 тысяч человек. Сейчас это самый большой показатель вакцинации на Львовщине. Всего сделано 1 113 103 прививок от COVID-19,
– говорится в сообщении ЛОГА.
В частности 31 октября вакцинировались 8900 человек. Из них 6739 получили первую дозу препарата, а 2161 – вторую.
- Во Львове привились 5859 человек;
- во Львовском районе – 223;
- в Яворовском районе – 128;
- в Червоноградском районе – 764;
- в Стрыйском районе – 509;
- в Самборском районе – 450;
- в Золочевском районе – 254;
- в Дрогобычском районе – 631;
- в других областных и частных учреждениях здравоохранения во Львове – 82.
В области 31 октября работали 19 центров вакцинации и 183 пункта прививки. Всего на Львовщине провели более 447 тысяч прививок второй дозой.
- Вакциной Covieshield привились 38 403 человека;
- Astra Zeneca – 144 471;
- Coronavac – 287 914;
- Pfizer – 491 982;
- Moderna – 150 423.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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График работы центров вакцинации
Для получения прививки против коронавируса в центре вакцинации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться можно в приложении Helsi. Кроме этого, желающие могут просто приходить в центр вакцинации и занимать живую очередь. Также вакцинацию проводят в пунктах прививок, однако для этого следует предварительно обратиться к семейному врачу.
По информации Львовского областного информационно – аналитического центра медицинской статистики, на Львовщине 1 – 7 ноября во Львове будут работать такие центры вакцинации:
- ТРЦ "Форум Львов", улица Под Дубом, 7Б. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
- ЛКП "Культурно-образовательный центр Довженко", проспект Красной Калины, 81. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТРК "Victoria Gardens", улица Кульпарковская, 226а (второй этаж). С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТЦ "Эпицентр", улица Богдана Хмельницкого, 188a. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);
- ТЦ "Эпицентр", улица Городоцкая, 302. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty);
- Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Нижний Шувар", улица Хуторовка, 4б, 3 этаж. 5 ноября с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty).
- ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокольники, улица Стрыйская, 30. С 13:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);
- Центральный железнодорожный вокзал, площадь Дворцовая, 1, помещение медпункта. С 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Дом Главной почты, улица Словацкого, 1. С 15:00 до 19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТЦ "Сундук", улица Городоцкая, 179. С 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Кинотеатр Multiplex Spartak в СТРЦ SPARTAK, улица Гетмана Мазепы, 1-Б. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Главный корпус Львовского национального университета имени Ивана Франко, улица Университетская, 1. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- ТВК "Південний", ТЦ "Европа", улица Щирецкая 36. С 10:00 до 14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);
- Дворец культуры железнодорожников "Рокс", улица Федьковича, 54. 2 – 7 ноября с 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала