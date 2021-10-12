На Львовщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа в бюджетных учреждениях

Львиная доля бюджетных учреждений Львовщины, которые используют газ для отопления, не заключили договоры на его поставку. Поэтому в области объявили чрезвычайную ситуацию.

Внеочередное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС состоялось 11 октября. На нем рассмотрели вопросы обеспечения газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021 – 2022 годов.

Интересно Не хватает полмиллиарда гривен: Львову не хватит обещанных денег на отопительный сезон

Много бюджетных учреждений не подписали соглашений на поставку газа

Руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства ЛОГА Богдан Кейван рассказал, что, по информации ОАО "Львовгаз", в области работают 825 бюджетных учреждений. У них есть более 4 тысяч пунктов учета природного газа. Однако по состоянию на 12 октября включены только 986, что составляет 23,4%. Все потому, что львиная доля бюджетных учреждений не заключили договоры на поставку газа.

Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе Прозоро и их незавершение в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, у нас такая ​​сложная ситуация в бюджетной сфере,

– добавил Кейван.

Отсутствие отопления в бюджетных учреждениях определили опасным для здоровья. Кроме этого, оно может вызвать немалые убытки, ведь в области есть 14% объектов государственного музейного фонда. Нарушение условий хранения экспонатов может привести к уничтожению памятников.

Заметьте Во Львове почти во все дома уже дали отопление: что делать, если тепла нет

В области объявили чрезвычайную ситуацию

Заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный отметил, лишь четверть бюджетных пользователей провели все необходимые действия для подачи отопления.

"Следовательно ситуация, которая сложилась, может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне, а это, в свою очередь, может серьезно сказаться на здоровье, жизни жителей области", – добавил Загайный.

По решению комиссии, отсутствие поставок газа бюджетным учреждениям в осенне-зимний период признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня. Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА направил сообщение в ГСЧС, чтобы определить ее уровень.