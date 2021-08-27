На Львовщине от отравления грибами умерла женщина: врачи 6 дней боролись за ее жизнь

На Львовщине зафиксировали первую смерть от отравления грибами в 2021 году. Умерла 71-летняя женщина, которая, вероятно, съела бледную поганку.

Погибшая пошла в лес вместе со своими знакомыми. Женщина не очень хорошо разбиралась в грибах.

К теме Отравились грибами: на Львовщине вся семья попала в реанимацию

71-летняя женщина собирала грибы зонтики

Врачи реанимационного отделения Львовской областной клинической больницы рассказали, что 71-летнюю жительницу Золочевского района госпитализировали 17 августа. Ее перевели из Золочевской районной больницы с симптомами отравления. Пациентка жаловалась на тошноту и рвоту. Кроме этого, у нее диагностировали желтуху, кровотечение и печеночную недостаточность.

Женщина рассказала медикам, что вместе со знакомыми собирала грибы зонтики. Она отметила, что не очень хорошо разбиралась в грибах, поэтому часто спрашивала съедобный это гриб или нет. Вероятно, среди зонтиков была бледная поганка, которую пациентка не заметила. Грибы погибшая употребляла сама.

Пациентка умерла в больнице

В Минздраве не советуют покупать грибы на стихийных рынках, ведь среди них могут быть ядовитые. Также лучше не собирать грибы самостоятельно, если вы в них не разбираетесь. Как отличить съедобные грибы от ядовитых, читайте в материале 24 канала

Врачи в течение 6 дней боролись за жизнь женщины, однако 23 августа она умерла в реанимации. По словам медиков, результатов судебной экспертизы еще нет. Однако, учитывая симптомы, которые были у погибшей, она отравилась бледной поганкой.

Этот трагический инцидент стал первым случаем отравления бледной поганкой на Львовщине в 2021 году. Кроме этого, погибшая была первым человеком, который в этом году умер от отравления грибами.

Читайте также Празднование закончилось трагически: в России от отравления неизвестным алкоголем погибли 5 человек